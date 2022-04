Idosa é agredida com chutes e golpe de garrafa após defender filho com deficiência

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de agredir uma idosa de 63 anos na noite deste domingo (17), no Distrito Placa Santo Antônio, em Juscimeira (MT). Conforme informações, a idosa foi tirar satisfação com os suspeitos que agrediram o filho de 40 anos que possui deficiência mental. Ela foi jogada no chão, agredida com chutes e golpe de garrafa. Um 2° suspeito fugiu do local.

Quando a PM chegou no endereço deparou com uma briga generalizada e com a vítima saindo com rosto ensanguentado e sendo socorrida por terceiros ao Hospital de Juscimeira.

Testemunhas informaram que dois suspeitos se envolveram em uma briga minutos antes onde agrediram a vítima de 40 anos em frente a um bar e que depois da agressão a idosa de 63 anos foi tirar satisfação com os suspeitos que agrediram o filho que possui uma doença mental.

A idosa disse que foi agredida pelo suspeito de 18 anos, onde ela foi jogada no chão e atingida por chutes. Ainda conforme informações, um 2° suspeito arremessou uma garrafa que atingiu a cabeça da vítima causando um corte na testa.

Diante dos fatos, o suspeito de 18 anos foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Juscimeira.

Já o 2° suspeito não foi localizado.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2022.102166.