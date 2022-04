Incêndio atinge galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo

Um galpão pegou fogo em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta quarta-feira (27). O incêndio acontece na Rua São Miguel dos Campos, nas proximidades do aeroporto de Cumbica, e consome também uma área verde que fica no entorno do galpão.

O Corpo de Bombeiros informou por volta das 20h que 26 viaturas e 80 bombeiros foram acionados para combater o incêndio no local. Com o avanço do incêndio, moradores vizinhos da área deixaram suas casas e retiraram pertences.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação sobre possíveis feridos. Não houve impacto na operação dos voos em Cumbica.

Após o fogo ser contido, as causas do incêndio serão investigadas. O tempo seco pode ter favorecido o espalhamento das chamas, uma vez que a previsão era que a umidade relativa do ar baixasse até 31% na tarde desta quarta-feira em São Paulo.