Investigadores recuperam carretas roubadas em barracão usado para suposto desmanche

Investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá apreenderam no bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande, dois caminhões tratores, sem as carretas, em um barracão que, aparentemente, funciona como local de desmanche de veículos.

A equipe da Derf de Cuiabá estava realizando diligencias para apurar um roubo ocorrido na semana passada e receberam informações de que os produtos levados estariam em um barracão no bairro Chapéu do Sol.

Ao chegar ao local, os policiais civis verificaram que havia apenas veículos no local e em checagem constataram que as placas não pertenciam aos dois caminhões. Ao verificar os números dos chassis identificaram que os dois veículos eram roubados. As placas que estavam nos dois caminhões eram adulteradas e os veículos seriam vendidos como ‘dublês’.

Um homem de 36 anos, supostamente funcionário da oficina, disse que foi avisado para ficar escondido porque a polícia havia descoberto o desmanche.

Os investigadores seguiram até a residência do dono do barracão, no Jardim Manaíra, mas não o localizaram. Na casa, após terem a entrada autorizada pela proprietária, os policiais encontraram em uma maleta, roupas camufladas, tocas, coturno e uma maleta com bloqueador de sinal veicular.

Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Derf de Cuiabá. O funcionário que estava no barracão foi autuado e preso em flagrante por receptação qualificada e encaminhado para audiência de custódia da justiça.

O procedimento foi encaminhado para Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículos, que apura os crimes.

Roubos

Um dos caminhões foi roubado na madrugada da última segunda-feira, próximo ao município de Jangada. A carreta com um semirreboque teve a mangueira de ar desengatada, o que causa o travamento dos freios, obrigando o motorista a parar o veículo. Depois disso, o condutor foi rendido pelos assaltantes e colocado em cativeiro por mais de 12 horas, sendo libertado depois. Os criminosos disseram que tinham interesse apenas na carga.

A outra carreta, carregada com derivados de soja, pertence a uma transportadora e foi roubada na terça-feira, na MT-358, próximo a Nova Olímpia, quando o motorista foi rendido por quatro criminosos armados, sendo mantido em cativeiro e depois liberado.