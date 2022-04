Jaciara não registra nenhum caso de Covid-19 e zera em pacientes internados na cidade

Em 2021, o município recebeu prêmio no valor de R$ 150 mil pelo Programa Imuniza Mais MT, e este ano, foi novamente premiado com mais R$ 50 mil.

Uma boa noticia para a população jaciarense: o município de Jaciara não obteve nenhum registro de casos de Covid-19. A informação consta no Boletim Epidemiológico Municipal, divulgado pela Secretaria de Saúde na segunda-feira (11.04).

Segundo o boletim epidemiológico, não houve registro de pacientes hospitalizados na cidade. Isso é graças ao serviço intenso de imunização pelos profissionais da saúde e conscientização da população contra a doença.

“A Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes de profissionais que atuam nas unidades setoriais, se empenhou e investiu em estratégias juntamente com a administração municipal e o Governo de Mato Grosso no combate ao coronavírus, desde início da pandemia. Inclusive, Jaciara é referência na vacinação em Mato Grosso. Em 2021, recebeu prêmio no valor de R$ 150 mil pelo Programa Imuniza Mais MT, e este ano, foi novamente premiada com mais R$ 50 mil. Para nós, uma alegria e uma satisfação enorme”, disse o secretário municipal de Saúde, Robson Casanova.

Ainda, de acordo com o boletim, desde que iniciou a pandemia, o número de óbitos da Covid-19 no município totalizou em 120. Já a quantidade de recuperados somou 4.536. Entre os dias 3 e 9 de abril, o total de testes realizados foram 31, obtendo zero (0%) da taxa de positivos.

Veja também os seguintes dados da vacinação da Covid-19.

1ª Dose: 22.334.

2ª Dose + Duas: 20.508.

Dose de Reforço: 7.833.