Jeans rasgado deixa Isis Valverde de fora de restaurante nos EUA

A atriz Isis Valverde contou em suas redes sociais, que foi barrada em um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa dos trajes que usava. Ela esteve na Califórnia para acompanhar o festival de música Coachella e chegou a postar fotos ao lado da cantora Anitta, que se destacou no primeiro dia do evento.

Isis relatou em seus stories no Instagram que estava com amigas, chegando de viagem, e vestia calça jeans larga, com rasgos, e boné. Segundo ela, um funcionário do The Beverly Hills Hotel, onde ficava o restaurante, afirmou que ela não poderia entrar usando “jeans largos”. Uma amiga de Isis também usava calças rasgadas, num estilo mais casual, e também foi barrada.

“Cheguei no restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado. Barrou a gente no restaurante. Porque eu estava de jeans largo”, afirmou Isis.

“Foi supergrosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem. Foi horrível, me senti péssima.”

Isis publicou uma foto do seu lookinho naquele momento e criticou o local: “Pior hotel”.

A atriz questionou a possibilidade de ter passado por tudo isso por ser mulher e estar usando aquelas roupas, sem salto, vestido ou calça mais justa.