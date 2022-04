Jornal da Manhã estreia nesta segunda-feira na Jovem Pan com Carlos Vanzeli

Estreia nesta segunda-feira, 2 de maio, o Jornal da Manhã na Jovem Pan (102.9). O programa jornalístico, comandado por Carlos Vanzeli, terá uma hora de duração, começando às 6h30min e contará com participações ao vivo das ruas de Rondonópolis, Primavera do leste, Barra do Garças e Tangará da Serra-MT.

“O Grupo AGORA deu uma estrutura gigantesca para começarmos a levar a informação logo pela manhã”, adianta Vanzeli. Serão 60 minutos de notícias locais e os principais destaque de Mato Grosso.

Confira abaixo a reportagem produzida pela TV Cidade e saiba mais como será o Jornal da Manhã: