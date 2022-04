Jovem é esfaqueado e fica em estado grave após reclamar com indivíduo que urinava em local indevido

Um jovem de 26 anos sofreu uma tentativa de homicídio com golpes de faca na madrugada deste sábado (16), em frente a um estabelecimento comercial no ramo de bar no bairro Jardim Europa, em Rondonópolis-MT.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência (BO), alguns casais estavam no bar e em determinado momento, um indivíduo foi urinar em frente a uma residência bem próximo ao estabelecimento.

O grupo de amigos se levantou e foi tirar satisfação, o suspeito não gostou e acabou atingindo um dos integrantes com duas facadas, atingindo o tórax e abdômen, ele ficou em estado grave e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local encontrou o suspeito com sinais de espancamento pelo corpo e com as mãos amarradas com própria roupa, as agressões foram realizadas pelo grupo de amigos que estavam no bar, após o suspeito esfaquear um dos integrantes.

Diante das circunstâncias, a arma utilizada no crime foi apreendida, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.