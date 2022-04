Jovem presa com drogas desacata e oferece dinheiro para policiais

Uma jovem de 26 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de corrupção ativa e desacato na madrugada desta quarta-feira (6), no Centro, em Rondonópolis (MT). A PM apreendeu 53 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e R$ 206,50 em notas trocadas.

A guarnição fazia rondas pela região central quando observou que no cruzamento da Rua 15 de novembro com a Avenida Bandeirantes, próximo a um barracão abandonado, estava estacionado um veículo branco e ao lado do carro havia uma outra pessoa falando em voz alta como se estivesse discutindo. Ao avistar a viatura, a pessoa que estava conduzindo o veículo fugiu.

Por se tratar de um local usado para o tráfico de drogas, foi feito a abordagem da jovem que estava se retirando do local da possível discussão a qual aparentava estar muito nervosa.

Foi solicitado que ela abrisse uma das bolsas, onde foi encontrado uma embalagem de bala comumente usada para armazenamento de entorpecentes. A PM encontrou as pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e o dinheiro.

Durante a abordagem, a suspeita tentou fugir da guarnição, mas foi localizada a algumas quadras do local da abordagem.

A jovem foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia.

Conforme informações, a suspeita ofereceu dinheiro para os policiais e em troca pediu que a guarnição deixasse ela ir embora. A jovem ainda desacatou os policiais com palavras de baixo calão.