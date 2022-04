Jovem suspeito de estuprar amigo apanha com paneladas e os dois acabam presos

Dois homens de 28 e 34 anos foram presos pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de lesão corporal e estupro, na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis (MT).

O homem de 34 anos disse que estava dormindo quando o amigo de 28 anos que mora na casa de favor chegou, pegou uma faca, tirou a roupa dele e manteve conjunção carnal de forma forçada.

Após o ato, o homem de 34 anos disse que para se defender desferiu chutes e golpes com uma panela no rosto do jovem.

Já o jovem de 28 anos disse que foi acordado na base de chutes, sendo agredido também com uma panela, não sabendo informar a motivação das agressões.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.