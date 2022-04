Juiz orienta e alerta eleitores sobre prazo para regularizar título de eleitor

O juiz eleitoral Wanderlei José dos Reis, titular da 46ª Zona Eleitoral, orienta e alerta o eleitor sobre a data limite para a realização da inscrição eleitoral, transferência de título

ou revisão do cadastro eleitoral. A data limite é dia 4 de maio.

“A partir do dia 4 de maio deste ano esses serviços não serão mais prestados, eles só voltarão a ser prestados após a eleição. Depois do dia 4 de maio o eleitor só poderá pedir a segunda via do título. O eleitor de Rondonópolis tem 30 dias para regularizar a sua situação junto a justiça eleitoral para poder votar nas eleições 2022” explica o juiz.

Ainda conforme Wanderlei, o eleitor tem duas opções, pode ir presencialmente aos cartórios eleitorais ou realizar os procedimentos de forma online.

“Nós temos dois cartórios eleitorais em Rondonópolis, a 10ª zona eleitoral na avenida Presidente Kennedy ou na 46ª zona eleitoral cartório na Vila Operária das 7h30 às 13h30

ou no Ganha Tempo das 8h às 17h. O eleitor também pode fazer de forma virtual através do título net” orienta o juiz.

Em Rondonópolis a demanda virtual é superior a procura pelo atendimento presencial. “Cerca de 50 requerimentos são feitos por dia de forma online. As solicitações presenciais são de 30 a 40 por dia” esclarece Wanderlei.