Ladrão espanca idosa, rouba carro e morre durante fuga ao se envolver em acidente

Shirlene Hernandez, de 72 anos, parou em um posto de gasolina em San Antonio, no estado do Texas, nos EUA, ontem, terça-feira (19), para comprar um refrigerante, algo que costuma fazer todos os dias. Quando ela caminhava em direção à loja de conveniência, foi abordada por um homem que a segurou e bateu várias vezes em seu rosto até conseguir pegar a chave do carro. As informações foram publicadas pelo site WBRC.

Outras três pessoas que estavam no local perceberam o que estava acontecendo e tentaram ajudar a idosa e impedir o roubo, mas o ladrão conseguiu sair dirigindo.

A polícia foi acionada e começou a busca pelo veículo. Não muito longe do local do crime, em uma rodovia interestadual, o carro de Shirlene foi localizado com a parte da frente destruída, provavelmente por uma forte batida, e com o bandido morto na direção.

A americana ficou com grandes hematomas no rosto, principalmente em volta de um olho, e ainda perdeu o meio de transporte que usava para ir trabalhar.

A história ganhou forte repercussão e uma vaquinha online foi organizada para ajudar na compra um novo modelo e repor o prejuízo. A meta era de US$ 5 mil, cerca de R$ 23 mil, mas já foram arrecadados US$ 29 mil, o equivalente a R$ 134 mil, em apenas quatro dias.