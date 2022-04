Liberdade, liberdade!

A compra de todas as ações do Twitter pelo bilionário sul-africano Elon Musk está dando o que falar. Para muitos, a plataforma vai passar a ser “terra de ninguém”, onde qualquer coisa poderá ser dita ou propagada, ainda que se trate de fake news. Duvido.

Elen Musk fez sua fortuna com duas de suas empresas, principalmente, a Tesla, que cria automóveis elétricos e se tornou a montadora mais valiosa do mundo, e a SpaceX, uma fabricante de foguetes que já levou seres humanos ao espaço e planeja ser a pioneira na viagem a Marte. Em sua última edição, a revista Forbes listou Musk como o homem mais rico do planeta, com fortuna estimada em 273 bilhões de dólares, algo perto de 1 trilhão de reais.

Sua intenção é tornar o Twitter uma “praça pública digital” para as discussões em sociedade poderem se dar de forma mais livre, com menor moderação de conteúdo. Mas, por favor, não identifiquem Elon Musk com um libertário irresponsável. Ele está longe de ser apoiador ou simpatizante da extrema direita. Não apoiou a Donald Trump e defende teses que chegam a dar arrepio na direita estadunidense, como a liberação das drogas, por exemplo.

Não há elementos, até aqui, para inferirmos que o Twitter vá ser o canal do “gabinete do ódio” de políticos que disseminam desinformação. O que Musk afirmou é que ele não imporá mais moderação que as leis do país em que ele opera já exigem. Aqui no Brasil, os representantes da plataforma já foram acionados pelo Ministério Público Federal (MPF) para verificar se os acordos antes assinados com a Justiça Eleitoral para moderação e exclusão de notícias falsas neste ano ainda serão cumpridos.

O defensor da liberdade, tal qual os iluministas a conceberam, entende que ela é inata ao homem e, por isso, precisa ser preservada e garantida e, para tanto, uma entidade deve ser criada para este mister, o Estado. O libertário é contra tudo e contra todos. Não admite qualquer tipo de controle e enxergam no aparelho estatal uma forma de dominação. São os “Anarquistas, Graças a Deus”, de Zélia Gattai. Elon Musk é do primeiro time. Tanto que em sua primeira declaração, já informou que combaterá os chamados “robôs” na plataforma. Ele quer “gente real” emitindo suas opiniões com liberdade, mas não sem responsabilidade.

Ao se tornar uma empresa de capital fechado, o Twitter deixa de atender agendas da sociedade, senão as que interessam ao seu único dono. Tais interesses não são econômicos, a princípio, segundo afirmou o próprio comprador. Isto preocupou até o presidente americano, Joe Biden, que pediu ao Congresso dos Estados Unidos a aprovação de novos marcos regulatórios para responsabilização dos que “causam danos” usando as redes sociais. É espera para ver.