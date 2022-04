Língua de boi: confira duas receitas com o ingrediente da xepa

Os espectadores do reality Big Brother Brasil já sabem: toda quinta-feira tem prova do líder e, na sequência, o elenco da casa é dividido em dois grupos: o Vip e a Xepa. O primeiro é auto-explicativo e refere-se ao grupo com acesso aos privilégios do líder, com comida e bebida farta. Enquanto o grupo da Xepa tem uma alimentação mais escassa e sem variedade no cardápio. Além disso, as compras de mantimentos são restritas a itens considerados de segunda linha.

As carnes mais comuns na Xepa do BBB 22 são rabada, língua, fígado e moela, itens considerados de segunda qualidade. Apesar disso, conforme explica o chef Henrique Campos, estes itens compõem alguns dos pratos de maior consumo na Europa, em vista do preço oneroso dos cortes de carne por lá. “A culinária italiana, por exemplo, é uma vertente que inspira muito o cardápio brasileiro. A rabada com polenta vem da inspiração dessa culinária”, diz o chef.

Confira, abaixo, duas dicas para incrementar um dos itens da Xepa, mas que servem para compor a mesa de qualquer casa brasileira: a língua de boi.

Língua em molho verde

A culinária italiana é considerada uma das mais populares no mundo e, ao mesmo tempo, uma das mais ricas em variedade de pratos, incluindo vários tipos de carne. Mas o preparo da carne varia de acordo com a região. Ela pode ser cozida, assada, frita ou grelhada. “A culinária italiana carrega uma cultura de consumir de tudo”, explica o chef.

Considerada uma iguaria na Itália, a língua pode ser preparada, cozida e curada, servida fria e fatiada. Como acompanhamento, o chef recomenda um molho de salsa ou molho verde, preparado com salsinha, vinagre, azeite de oliva, alcaparras e uma gema de ovo cozido. Para apurar a maciez da carne, o segredo está no tempo de cozimento: uma hora e meia, bastante água e pimenta do reino; e para manter a integridade da língua após o cozimento, o ideal é esperar esfriar para depois fatiar.

Língua em molho vermelho

Para uma receita à moda brasileira, o chef recomenda cozinhar a língua separadamente em água, sal e ervas. Sempre esfriar antes de fatiar e na hora de servir, o ideal é que seja imersa no próprio caldo de cozimento incorporando o molho de tomate e ervilhas frescas.