Mãe aflita está a procura do filho desaparecido em Rondonópolis

Uma mãe desesperada está à procura do filho, desaparecido desde o último sábado (23), ele é identificado sendo Pedro Lucas de Souza Nazario Lima, 38 anos, morador do bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), Claudiana leite de Souza, mãe do desaparecido, compareceu na delegacia na manhã do dia 24/04, relatando que no dia anterior por volta das 11h o filho informou que iria ao mercado e desde então não foi visto novamente pela família.

A mãe relata através de um vídeo, com a voz embargada, que o filho chegou da cidade de Petrolina (PE) na última quarta-feira, e até o momento ele não fez nenhuma amizade.

Claudiana ainda informa que o filho é usuário de droga e ela já percorreu hospitais, delegacias e até o IML, mas, nenhuma notícia teve.

A mãe pede se alguém tiver alguma informação ou se ele foi visto em algum lugar, entrar em contato no seu telefone ,pois, está desesperada atrás do filho.

Contato: Claudiana Leite de Souza (66)9 9224-7807.