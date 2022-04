Mãe de jovem que caiu da cachoeira diz que filha teve perfuração no pulmão e edema na cabeça

O acidente aconteceu na última quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, quando a jovem Isadora Luísa Rodrigues, 19 anos, caiu da cachoeira Pé da Serra que fica no Parque Serra Azul, em Barra do Garças-MT. Isadora teria despencado de uma altura de 5 metros e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar em estado grave.

A mãe da jovem, Waldecy Esther, relata que a ela teve um dos pulmões perfurado, além de um edema na cabeça. “O pior já passou. Claro que ainda há risco e o processo de recuperação é lento, já que os ferimentos foram muito graves, mas tenho fé em Deus que logo ela vai sair dessa”, estima a mãe.

