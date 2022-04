Mais de 20 presos tentam fugir da cela durante a noite na Mata Grande

Policiais penais lotados na Penitenciária Major Eldo de Sá, Mata Grande, em Rondonópolis-MT, impediram na noite desta terça-feira (05) a fuga de mais de 20 presos do Raio 2 SE da unidade. Eles conseguiram sair da celas, mas foram contidos pelos operacionais do plantão Alfa.

Segundo informações, os detentos das celas 1, 5 e 13 ‘mixaram’ os cadeados. Com isso, elas foram abertas.

A equipe do Portal AGORA MT entrou em contato com a direção da unidade que emitiu uma nota. Veja:

“A Direção da Penitenciária Mata Grande informa que na madrugada do dia 06.04.2022, aproximadamente às 01h da manhã no Raio II SE, os Recuperandos micharam as chaves dos cadeados e saíram das celas no intuito de furtar energia do freezer que fica localizado na ante ala do mesmo Raio. Ato contínuo, os Policiais Penais percebendo a movimentação adentraram no Raio II SE celas 01, 05 e 13, realizaram o procedimento e encaminharam os Recuperandos que haviam saído das celas para a Ala de Segurança.

Foi realizada uma revista minuciosa e averiguado que os demais Recuperandos estavam devidamente trancados e a Penitenciária estava em segurança.

Estamos trabalhando diuturnamente para manter a segurança na Penitenciária a bem de toda sociedade rondonopolitana.

Direção/PRRMESC