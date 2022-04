Mais de 3 milhões de pessoas poderão sacar até R$ 1.000 do FGTS nesta quarta (20)

A Caixa começa a pagar nesta quarta-feira (20) o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Serão beneficiados no primeiro dia cerca de 3,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro, com um total R$ 2,7 bilhões. O calendário vai até 15 de junho, de acordo com a data de aniversário (veja as datas de pagamento abaixo).

O dinheiro será creditado na conta poupança social digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, mesmo que o beneficiário tenha conta na Caixa Econômica Federal. O valor ficará disponível até 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS.

A previsão é que o Saque Extraordinário do FGTS, lançado para diminuir os impactos da inflação na população, beneficie um total de 42 milhões de pessoas e injete R$ 30 bilhões na economia.Nascidos em janeiro – 20 de abril

Nascidos em fevereiro – 30 de abril

Nascidos em março – 4 de maio

Nascidos em abril – 11 de maio

Nascidos em maio – 14 de maio

Nascidos em junho – 18 de maio

Nascidos em julho – 21 de maio

Nascidos em agosto – 25 de maio

Nascidos em setembro – 28 de maio

Nascidos em outubro – 1º de junho

Nascidos em novembro – 8 de junho

Nascidos em dezembro – 15 de junho

Como consultar

As consultas ao saque extraordinário do FGTS são realizadas exclusivamente nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto no aplicativo FGTS. O site informa apenas a data da liberação e se o crédito será feito de forma automática. O aplicativo tem mais funcionalidades, como a consulta aos valores, a atualização dos dados da conta poupança digital e o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.

No portal www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/fgts há orientações de como baixar o App FGTS de forma segura.

Veja o passo a passo

Pelo site

• Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br

• Na página inicial, escolha a opção “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”

• Informe o CPF ou o número do PIS

• Clique em “Não sou um robô”, selecione as imagens pedidas pelo sistema e clique em “Verificar”

• Informe a senha usada para consultar o extrato do FGTS. Caso o trabalhador não se lembre ou não a tenha, clique em “Cadastrar/recuperar senha”

• Cadastre seu número de celular para receber SMS com atualizações sobre o saque. Se não quiser receber mensagens, basta clicar em “Não quero receber Extrato FGTS e notificações em meu celular”

• Por fim, aparecerá uma mensagem informando se você tem direito ao saque do FGTS, a data da liberação do dinheiro e como será feita essa retirada

Todo o processo para pedir o saque é digital. O trabalhador não precisará ir à agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserir os dados pedidos.

Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados.

O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. O dinheiro não movimentado será restituído ao FGTS, com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital.