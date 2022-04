Mato Grosso registra uma morte e 240 casos de Covid-19 em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta quinta-feira (14), 730.681 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.885 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Nas últimas 24 horas, foram notificadas uma morte e 240 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 730.681 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 189 estão em isolamento domiciliar e 715.065 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 36 internações em UTIs públicas e 30 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação está em 16,37% para UTIs adulto e em 6% para enfermaria adulta.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (130.521), Várzea Grande (52.678), Rondonópolis (44.227), Sinop (33.729), Tangará da Serra (23.214), Sorriso (22.823), Lucas do Rio Verde (22.631), Primavera do Leste (21.798), Cáceres (16.784) e Alta Floresta (15.241).

Cenário Nacional

Na quarta-feira (13.04), o Governo Federal confirmou o total de 30.210.853 casos da Covid-19 no Brasil e 661.656 óbitos oriundos da doença. Até o fechamento deste material, o Ministério da Saúde não divulgou os dados atualizados desta quinta-feira (14).