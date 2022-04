Mauro garante priorizar social e lembra auxílio para 100 mil famílias

O governador Mauro Mendes destacou a importância dos investimentos que o Governo de Mato Grosso vem fazendo na Assistência Social e na área da Saúde, a exemplo da construção de seis novos hospitais no estado e do auxílio para mais de 100 mil famílias comprarem alimentos.

Durante entrevista ao Jornal do Meio Dia, na TV Vila Real, nesta quinta-feira (14.04), Mendes lembrou que o Governo do Estado retomou as obras do Hospital Central e do Hospital Universitário Júlio Muller, em Cuiabá, que estavam paradas há 34 e 7 anos, respectivamente.

Além disso, outros quatro novos hospitais regionais estão em fase de licitação/contrato, cujas obras devem iniciar ainda em 2022 em Juína, Confresa, Alta Floresta e Tangará da Serra.

“O Governo de Mato Grosso está investindo em todos e cuidando especialmente das pessoas que mais precisam. Pois a grande maioria da população, especialmente os mais pobres, não tem acesso a um plano de saúde”, afirmou.

Ainda na Saúde, o Estado ampliou e modernizou o Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, e o Metropolitano, em Várzea Grande. Também estão em andamento reformas e ampliações em todos os demais regionais de Mato Grosso. Os repasses aos municípios, que sofriam com meses de atraso no passado, têm sido pagos rigorosamente em dia nessa gestão.

Assistência Social

Outra área que tem recebido grandes investimentos do Governo é a Assistência Social, cujos programas têm recebido apoio voluntário da primeira-dama Virginia Mendes.

O governador citou que durante os últimos dois anos, no período de pandemia, o Estado distribuiu mais de 1 milhão de cestas básicas à população vulnerável dos 141 municípios. “O Governo do Estado também criou o maior programa de segurança alimentar da história de Mato Grosso, atendendo mais de 100 mil famílias que recebem esse auxílio. Isso nunca aconteceu na história do nosso estado”, finalizou.