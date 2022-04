Mauro tenta aproveitar visita de Bolsonaro a MT para reunião paralela

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), chamou de bem-vindo o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em uma eventual corrida à reeleição do Palácio Paiaguás em 2022. Ainda fazendo mistério sobre a pré-candidatura, o chefe do Executivo Estadual poderá ter uma reunião paralela à agenda inicial com o chefe do Planalto para definir o projeto político.

Bolsonaro deverá vir a Cuiabá na próxima terça-feira (19) a convite de lideranças evangélicas. Mendes também deverá estar no evento, assim como outras lideranças bolsonaristas no Estado. Entre elas, o atual senador e articulador do projeto de Bolsonaro no Estado, Wellington Fagundes (PL), deverá marcar presença. O senador, inclusive, intermediou a visita do presidente ao Estado.

“O presidente é o presidente, né ?!?”, disse Mauro sobre ser apoiado por Bolsonaro. A candidatura ao Governo deverá se confirmar somente próxima à convenção partidária, marcada para agosto.

Senado

Sobre a composição do palanque junto ao candidato de Bolsonaro ao Senado, Wellington Fagundes, o governador afirmou que ainda discutirá o tema com as lideranças políticas locais. De Bolsonaro, a neutralidade na qual insiste o grupo político em torno da candidatura de Neri Gueller (PP) ao Senado vai, aos poucos, sendo descartada. Bolsonaro e Fagundes estarão juntos em 2022, faltando pouco para a confirmação de Mauro no mesmo barco.