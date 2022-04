Morre 5ª vítima de acidente em rodovia e corpos são identificados

Quatro das cinco vítimas fatais do grave acidente que aconteceu na noite de sábado (2), no trecho que liga o Distrito de Assari ao município de Denise (MT), na MT-343, foram identificadas como Gilsomar Alves da Silva, 39 anos, Paulo Henrique Cerqueira de Souza, 27 anos, Andressa da Cruz Barbosa, 20 anos e Geisiane Felix. A 5ª vítima, um homem, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital, neste domingo (3).

Os corpos foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Conforme informações, todas as vítimas são de Tangará da Serra.

As investigações apontam que as vítimas seguiam em um carro modelo Astra, quando possivelmente o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu violentamente contra uma árvore.

Gilsomar, Paulo, Andressa e Geisiane morreram no local do acidente, já a 5ª vítima foi socorrida com vida.

Policias Militar, Civil e Politec estiveram no local. Os Bombeiros fizeram a retirada dos corpos.