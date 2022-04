Um homem ainda não identificado morreu na madrugada deste domingo (03) no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis-MT. Ele estava sem documentos no momento do acidente.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência nº88402 da Polícia Militar, quando o Samu chegou ao local a vítima já estava em óbito. As informações são de que ele descia pela rua Bochnia e acabou batendo em um desnível da via.

Polícia Civil e Politec também estiveram no local. O acidente será investigado.