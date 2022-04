Motociclista fica ferida com fratura após invadir preferencial e causar acidente

Uma motociclista ficou ferida com fratura no braço, após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (01), no bairro Copacabana em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, a motociclista seguia pela rua Belém e ao chegar na avenida Irmã Bernarda, invadiu a preferencial e bateu em outra motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e socorreu a vítima ferida com fratura em um dos braços e em seguida a levou para o Hospital Regional.

No momento em que o Samu chegou no local, o outro motociclista não foi encontrado.