Motociclista fica ferido após bater em bueiro durante conversão em cruzamento

Um motociclista ficou ferido após perder o controle da direção do veículo e bater em um bueiro, na noite desta quinta-feira (28), no cruzamento da rua 8A com a rua 3 no bairro Jardim Acácia, em Tangará da Serra (MT).

Conforme informações, o condutor perdeu o controle no momento em que foi fazer uma conversão no cruzamento.

Testemunhas disseram que no local acontece acidentes com frequência devido a falta de iluminação e devido ao bueiro.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado consciente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).