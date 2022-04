Motociclista invade preferencial, bate em moto e foge deixando condutor ferido

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo duas motos no início da madrugada desta segunda-feira (11), no cruzamento da Rua 15 com a Rua 18

na região da Vila Esmeralda, em Tangará da Serra (MT).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motociclista seguia em uma moto Biz pela Rua 15, invadiu a preferencial e bateu em outro motociclista que descia na Rua 18.

Com a força do impacto, o condutor da moto foi arremessado e ficou gravemente ferido

com corte na cabeça.

O condutor da Biz também ficou ferido, mas fugiu do local.

A equipe do SAMU esteve no endereço e encaminhou a vítima em estado grave para o Hospital.

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência.