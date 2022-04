Motorista bate em traseira de moto que estava parada em semáforo e deixa motociclista ferida

Um acidente entre dois veículos deixou um motociclista ferido na noite desta segunda-feira (18), na avenida Brasil, em Tangará da Serra-MT.

Conforme informações do idoso que estava no veículo Celta, a motociclista estava em Biz parada no semáforo, e por um descuido ele não prestou atenção e bateu na traseira da moto.

Com o impacto da colisão a motociclista foi parar em cima do capô do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, socorreu a vítima e a encaminhou para a unidade hospitalar.

O idoso não se feriu e permaneceu no local por todo momento.