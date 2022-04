Motorista causa acidente após passar no sinal vermelho e deixa motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após ser vítima de um acidente envolvido com um carro, na noite desta sexta-feira (01), na região central de Rondonópolis-MT.

Conforme informações da condutora do veículo Prisma, ela transitava pela rua Arnaldo Estevão, parou no sinal vermelho e observou que os demais motoristas estavam atravessando a via e neste momento, mesmo sabendo que estava errada tentou seguir e não conseguiu impedir a colisão com o motociclista que descia pela avenida Frei Servácio.

O Samu foi acionado, socorreu o motociclista com escoriações e ferimento no pé para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A motorista permaneceu no local, se responsabilizou e garantiu dar toda assistência para a vítima.