Motorista de carreta fica ferido após tombamento e carga de algodão pega fogo na BR-364

O motorista de um veículo de carga ficou ferido após sofrer um acidente na BR-364 na madrugada desta quarta-feira (20). Ele transportava algodão no momento em que a carreta tombou no quilômetro 227 da rodovia. Horas depois do acidente, a carga pegou fogo e o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis foi acionado.

Segunda informações, era por volta das 3 horas quando a equipe de resgate da Rota do Oeste foi acionada para socorrer o motorista. Ele recebeu os primeiros atendimentos depois foi encaminhado à uma unidade hospitalar de Jaciara-MT, apresentando ferimentos leves.

Horas depois do tombamento, a carga de algodão começou a pegar fogo. A equipe de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis esteve no local e conteve as chamas, que chegaram a atingir a vegetação que fica às margens da BR-364.