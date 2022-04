Motorista é encontrado morto dentro do próprio caminhão carregado com eletrodomésticos

Um motorista identificado como Dagmauro Santos Duarte Braga, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do próprio caminhão que estava carregado com eletrodomésticos na manhã desta segunda-feira (25), às margens da BR-070, em Barra do Garças (MT).

De acordo com as informações repassadas pela equipe de reportagem da TV Cidade de Barra do Garças, o caminhão baú estava parado às margens da rodovia federal. Usuários da via passaram e perceberam que o motorista estava sem vida e, imediatamente, acionaram a Polícia.

Ainda segundo as informações, uma seringa foi localizada ao lado do corpo.

A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada.

Um dos peritos acredita, devido a rigidez cadavérica, que a morte pode ter acontecido por volta das 20h deste domingo (24).

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico de Barra do Garças para às providências cabíveis.