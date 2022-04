Motorista invade preferencial, bate em veículo e carro capota

O motorista de um carro Palio ficou ferido após uma colisão registrada na noite desta terça-feira (5), no cruzamento da Rua 20A com a 5A, na região do bairro Jardim tangará II, em Tangará da Serra (MT).

De acordo com informações, o condutor de um veículo Gol seguia na Rua 5A quando o motorista do carro Palio invadiu a preferencial e bateu no Gol.

Após a colisão o carro Palio capotou.

O condutor do Palio ficou ferido, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital.

No carro Gol estava uma família com 4 pessoas e ninguém ficou ferido.