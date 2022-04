Motorista perde controle e se envolve em acidente na MT-383

Um capotamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (15) na rodovia estadual MT-383, próximo ao trecho conhecido como três pontes. O motorista, de 44 anos, dirigia um automóvel Corsa de branca quando perdeu aparentemente sozinho o controle do veículo e acabou se envolvendo no acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou o socorro à vítima após ser acionada por populares. O homem teve várias escoriações e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

Segundo as informações, o condutor do carro seguia da região das três pontes para Rondonópolis. Ele a família haviam ido a um almoço de parentes. Na volta, seis pessoas estavam no carro, mas, em determinado trecho, os ocupantes saíram do veículo e decidiram seguir a pé após o motorista, com sinais de embriaguez, perder pela primeira vez o controle do carro ao passar por uma lombada (quebra-molas).

Sozinho, então, ele decidiu seguir viagem. Mais à frente, capotou.

Momentos depois, a família, que continuou o caminho a pé, avistou o acidente.