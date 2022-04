Motorista perde controle, quatro pessoas morrem e uma fica ferida em grave acidente

Um grave acidente acabou com a vida de três pessoas na noite deste sábado (02), no trecho que liga o distrito de Assari ao município de Denise-MT. Uma quarta pessoa que estava no carro ficou gravemente ferida.

Segundo informações, as vítimas seguiam em um carro modelo Astra, quando o motorista acabou perdendo o controle na curva e batendo violentamente contra a árvore.

Por conta das marcas de pneu na pista, acredita-se que o veículo tenha rodado na pista.

As primeiras informações são de que duas mulheres estavam entre as vítimas fatais, sendo elas Geisiane Felix e Andressa Barbosa. As outras vítimas fatais ainda não foram identificadas.

Policias Militar, Civil e Politec estiveram no local. Os Bombeiros fizeram a retirada dos corpos.