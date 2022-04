Motorista perde o controle, bate em carro estacionado e filha pequena fica com o rosto ferido

Uma criança sem cinto de segurança aparentando ter cerca de 05 anos, ficou ferida após bater o rosto no painel do carro, momento em que aconteceu o acidente na noite desta sexta-feira (29), no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis-MT.

O motorista de uma picape Montana seguia pela rua Otacílio Fontoura e no banco do passageiro e estava a sua filha, por um motivo ainda não identificado, o condutor perdeu o controle e bateu em um veículo Gol de cor branca que estava estacionado em frente a uma residência.

Com o impacto da colisão, a criança bateu a cabeça no painel e teve ferimentos no rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, socorreu a criança e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

Dentro do veículo estacionado não havia ninguém e o motorista que causou o acidente não se feriu.