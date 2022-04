Motorista perde o controle da direção e bate frontalmente em poste

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (4), em Tangará da Serra-MT. As equipes de resgate foram acionadas e socorreram as vítimas, que apresentavam apenas escoriações pelo corpo.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, a motorista do veículo HB20 teria acabado de sair do estacionado de uma loja atacadista quando, ao transitar pela avenida Domingos de Sá Barreto, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente em um poste.

Duas equipes de resgate, Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram mobilizadas e socorreram as vítimas. Após receberem os primeiros atendimentos no local, motorista e passageira, foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) com apenas escoriações pelo corpo.

Recorrência

Esse é o segundo acidente envolvendo colisão em poste registrado na mesma avenida, em menos de uma semana.