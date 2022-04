Motorista que levava ex-BBB Rodrigo Mussi teria dormido ao volante

O motorista que conduzia o carro em que estava o ex-BBB Rodrigo Mussi admitiu ao Balanço Geral Manhã, da Record TV, que teria dormido ao volante e batido o veículo contra um caminhão. O influenciador estava no banco de trás do automóvel e sem cinto de segurança no momento do choque.

“A gente estava na corrida e eu acabei colidindo na traseira do caminhão. Só vi o airbag na minha cara. Infelizmente, é uma situação complicada. Provavelmente devo ter dado uma cochilada”, disse o motorista de aplicativo.

Rodrigo passou por uma cirurgia múltipla na cabeça e na perna durante a noite desta quinta-feira (31). Em comunicado compartilhado nas redes sociais, a equipe do ex-BBB disse que seu quadro é delicado, requer cuidados, porém estável.

Ele está internado no Hospital das Clínicas, desde a madrugada de quinta e recebeu a visita de algumas celebridades, como Tiago Abravanel e Viih Tube, que está ajudando a família com os comunicados à imprensa.

A equipe da influenciadora pediu uma corrente de apoio e orações em prol da recuperação de Rodrigo.