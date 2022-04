Mulher morre, bebê de 11 meses é hospitalizado e quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-364

Um grave acidente ocorrido no km 79 da BR-364, em Alto Garças, neste domingo deixou uma pessoa morta e pelo menos cinco feridos, um deles um bebê de apenas 11 meses. As causas do acidente serão apuradas.

Segundo informações, a caminhonete Hilux, com cinco ocupantes, bateu na traseira de uma motocicleta Bros com dois ocupantes. A passageira da moto morreu ainda no local.

O piloto foi socorrido para o hospital de Alto Garças, juntamente com três ocupantes da caminhonete. O bebê está no hospital.

O motorista permaneceu no local com lesões leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.