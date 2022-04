Museu passa a ter entrada gratuita para todos os visitantes em MT

A partir deste final de semana, o Museu de História Natural de Mato Grosso passa a ter a entrada gratuita aos domingos para todos os visitantes. Instalado na Casa Dom Aquino, que fica na avenida Beira Rio, em Cuiabá, o equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) possui exposição permanente composta por um rico acervo arqueológico, etnológico e paleontológico.

Na área de paleontologia, o visitante poderá conhecer fósseis do tatu gigante e da preguiça-gigante, dinossauros e animais marinhos do período que Chapada dos Guimarães foi mar. Já as peças arqueológicas contam a história da humanidade por meio de artefatos produzidos pelo homem desde a Pré-história até os dias atuais, como louças, cerâmicas neo-brasileira, moedas e outros objetos encontrados nos casarões de engenho de Mato Grosso.

Também estão expostas no Museu as Máscaras Sagradas do povo xinguano Waurá, utilizadas em um importante ritual para os espíritos Apapaatai, seres mitológicos que permanecem presentes no cotidiano deste povo indígena até os dias atuais.

Na área externa, os destaques são a réplica em tamanho real do dinossauro Pycnonemosaurus nevesi, que foi encontrado em Chapada dos Guimarães, e a área verde que dá acesso ao rio Cuiabá, ao Café Nhô Dino e ao parquinho infantil.

Para a curadora do Museu, Vitória Ramirez Zanquetta, a gratuidade aos domingos possibilita uma maior democratização da cultura e da ciência mato-grossense. “As famílias poderão vir passar o domingo no museu, visitar a exposição, fazer piquenique, curtir a área verde e o parquinho. É uma atividade acessível que concilia aprendizado e lazer ao ar livre”, afirma.

Serviço

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em funcionamento sob gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais Ecoss.

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT)

Funcionamento: de quarta a domingo, das 8h às 18h

Entrada de quarta a sábado: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia)

Entrada aos domingos: gratuita