Na Alemanha, isolamento deixa de ser exigido para pacientes com covid-19

A partir do dia 1º de maio, não será mais obrigatório o isolamento para os infectados com o coronavírus na Alemanha. Em vez disso, os pacientes serão aconselhados a fazer um isolamento de cinco dias, assim como as pessoas que tiveram contato com eles, além de se submeterem a testes regulares.

A regra, porém, não vale para trabalhadores da área da saúde e para cuidadores, que devem continuar cumprindo isolamento, que poderá ser encerrado depois de um teste negativo.

Atualmente, a orientação é um isolamento de dez dias para infectados, que pode ser encerrado ao sétimo dia, após um teste negativo.

A medida foi anunciada na segunda-feira 4 pelo ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach. “O ponto de virada parece ter sido alcançado”, disse ele, ressaltando que o número de casos de covid-19 está diminuindo.

A decisão foi tomada após uma reunião com os secretários de saúde dos 16 Estados alemães e é baseada em orientações do Ministério da Saúde. A nova regulamentação deve ser implementada pelos Estados federais.

Cai a exigência da máscara

A partir desta semana, a maioria dos Estados alemães não exigirá mais máscaras em estabelecimentos comerciais, que estava em vigor desde a primavera de 2020.

A obrigatoriedade foi oficialmente abandonada em Berlim na sexta-feira 1º e seguida por outros Estados nos dias seguintes. No entanto, algumas regiões vão manter o uso da máscara, como Hamburgo e Meclemburgo-Pomerânia Ocidental.