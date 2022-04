“Não tem nada a ver com o Governo”, diz Mauro sobre prisão de Borgatto

O governador Mauro Mendes (UB) afastou de sua gestão a prisão do ex-secretário Nilton Borgatto (PSD), pela Polícia Federal na manhã desta terça (19). Mauro fez questão de ressaltar que os fatos investigados se referem à vida pessoal do seu ex-secretário.

“Não tem nada a ver com o governo. É algo que ele fez na sua vida pessoal. Não sei quando isso aconteceu, se aconteceu, mas não tem absolutamente nada a ver com gestão ou com ato que possa ter praticado aqui dentro do governo”, disse Mauro em entrevista à Rádio Vila Real nesta terça.

O governador afirmou também que tomou conhecimento da prisão de Borgatto pela imprensa, e enfatizou que é problema das pessoas “o que elas fazem na sua vida particular”.

Borgatto foi um dos alvos da Operação Descobrimento, deflagrada pela PF, por suposta participação ou ligação com tráfico internacional de drogas. De acordo com a PF, está sendo apurado se o ex-secretário enviou ou ajudou enviar uma remessa de cocaína para Portugal.

O ex-secretário foi prefeito de Glória D’Oeste, cidade que está localizada na região Oeste de Mato Grosso, faixa de fronteira com a Bolívia. Ele foi preso preventivamente em Cuiabá e deve ficar no Centro de Custódia da Capital (CCC), pois tem ensino superior. Dois veículos dele foram apreendidos pela PF em Glória D’Oeste.

Borgatto é filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e foi indicado pela sigla para assumir a Secretaria de Ciências e Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Seciteci) em janeiro de 2019. Ele deixou a pasta em de 31 de março para ser candidato a deputado federal nas eleições de outubro.

Após a prisão de Borgatto, manhã desta terça (19), o PSD soltou nota oficial, afirmando que vai aguardar o resultado das investigações para decidir o futuro do filiado.

Abaixo a nota:

Diante das informações a respeito da Operação Descobrimento, deflagrada pela Polícia Federal, o Diretório de Mato Grosso do Partido Social Democrático informa que:

– O partido tomou conhecimento das medidas judiciais contra o ex-secretário Nilton Borgato na manhã desta terça-feira (19), através da imprensa;

– O PSD vai aguardar o desenrolar das investigações, respeitando o direito de ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, antes de tomar qualquer decisão.