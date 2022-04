Novo clip de Anitta, se torna o mais assistido do YouTube

Anitta acaba de atingir mais uma marca importante na carreira com o hit Envolver. O clipe da música se tornou o mais visto do YouTube. A informação foi divulgada pela plataforma de vídeos somente nesta terça-feira (19), mas o feito tinha sido alcançado antes mesmo do show histórico da cantora no festival Coachella, realizado na Califórnia, nos EUA, no último sábado (16).

“Às vésperas de sua tão esperada apresentação no Coachella, Anitta conquistou esse feito tão importante. São mais de 140 milhões de visualizações do videoclipe, realmente um fenômeno que envolveu o mundo inteiro”, declarou Walter Venício, gerente de parcerias musicais do YouTube Music para a América Latina.

O videoclipe de Envolver atingiu 140 milhões de visualizações e está em alta no YouTube há sete semanas.