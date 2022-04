Novo prazo para pagamento do IPTU em Rondonópolis se encerra no dia 3 de maio

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis aprovou o projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que prorroga o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do município (IPTU). A nova data ficou para o dia 3 de maio.

Inicialmente, o carnê do IPTU vencia nesta sexta-feira, dia 15. A pedido dos vereadores Roni Magnani (PSB) e Reginaldo Santos (SD), a Prefeitura acatou a prorrogação e enviou a pauta ao Legislativo.

Na Justiça

Populares entraram na Justiça contra o Município de Rondonópolis pedindo a suspensão da cobrança atualizada do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis. A reportagem recebeu alguns dos boletos emitidos pela Secretaria Municipal de Receita, cujos valores, segundo afirmam, estão reajustados em até 120% na comparação com o cobrado em 2021.

O mandado de segurança coletivo foi protocolado ontem (11) pelo vereador Paulo Schu (DC).