Número de mortos em decorrência de chuvas, sobe para 19 no Rio de Janeiro

Mais um corpo foi encontrado na noite desta segunda-feira (4) pelos bombeiros no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, uma das áreas mais afetadas pelo temporal da última sexta-feira (1º). Ao todo, 19 pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após a forte chuva que atingiu o Estado do Rio de Janeiro.

No município de Angra dos Reis, ao menos 11 pessoas morreram na tragédia. No bairro Monsuaba, quatro casas foram atingidas por um deslizamento de terra.

Além disso, cerca de 250 pessoas estão em pontos de apoio disponibilizados da prefeitura. Mais cedo, o governador Cláudio Castro anunciou a construção de moradias na região. Já o governo federal liberou recursos de R$ 2.404.465,00.

A vizinha Paraty também foi castigada pela chuva. Os bombeiros localizaram 6 corpos, todos da mesma família, na cidade.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou também uma vítima em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.

Outra morte foi registrada em Mesquita, na Baixada Fluminense, em decorrência do temporal. Um advogado recebeu uma descarga elétrica depois de encostar em um poste para socorrer uma pessoa que estava presa na enchente.