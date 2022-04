O caldeirão de Lula

O pré-candidato do PT à presidência, o Lula, deu o tom de seu possível futuro relacionamento com o Congresso Nacional. Ele sugeriu a apoiadores que fossem mapeados os endereços pessoais dos congressistas a fim de que as esposas e filhos de deputados e senadores fossem alvos de cobrança direta de sua militância como método de pressão para convencer o parlamentar a votar nas pautas de seu possível governo.

A fala gerou reação instantânea entre parlamentares bolsonaristas. O Deputado Junio Amaral, do PL de Minas Gerais, chegou a gravar um vídeo em que “convida” Lula e sua militância para irem até sua casa, enquanto carrega o pente de uma pistola. Outro apoiador de Bolsonaro, o deputado Daniel Freitas, do PL do Acre, afirmou que processará o candidato por incitar “o exército vermelho para cima de nossas famílias”.

Claro que a fala de Lula é absurda, mas não despropositada. No presidencialismo de coalisão que ora vivemos, o Congresso ganhou centralidade na condução do governo. O Poder Executivo, apequenado pela Constituição de 1988, só consegue implementar as políticas públicas a que se propôs na campanha se e quando os parlamentares o autorizarem. Por isso, o diálogo com a Câmara dos Deputados e o Senado devem ser sempre mantidos.

Em seus dois mandatos passados, Lula conversou na base do “toma lá dá cá”, comprando, literalmente, votos de alguns congressistas. Na verdade, Lula montou um esquema de pagamento mensal de propina a parlamentares e partidos, cujo escândalo ficou conhecido como “mensalão”. Mais tarde, com a Operação Lava-Jato, descobriu-se de onde vinha o dinheiro: das empresas públicas, especialmente a Petrobras. Na prática, Lula dilapidava o patrimônio público (que pertence a todos os brasileiros) para enriquecer a alguns poucos e aprovar as medidas de seu governo.

Sem espaço para a criação de outra operação corrupta como esta, Lula agora pretende constranger parlamentares e seus familiares para obter a aprovação de seus projetos. Isto é a negação da própria política. O debate e o embate de ideias devem ser o traço marcante da disputa política. A compra do voto (e da consciência) do parlamentar ou o achincalhamento em sua vida privada, ao contrário, é atitude menor e tacanha que não tem espaço na boa política.

Lula quer botar pressão para cima dos parlamentares. Quer criar um verdadeiro caldeirão no Palácio do Planalto. Cuidado, Lula. Um outro personagem também tem caldeirão: o diabo. Ih! E não é que ele é vermelho!

O que notei de estranho na fala do candidato é que ele sugeriu que sua militância fosse conversar com “a esposa e os filhos” dos congressistas. Esqueceu-se de mencionar os “maridos”. Talvez seja porque não consiga imaginar uma mulher deputada ou senadora. Pode ter sido gentileza com as mulheres, também. Vai saber…