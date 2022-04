“O candidato do presidente da República ao Senado é o Wellington”, diz Medeiros

O deputado federal e pré-candidato à reeleição José Medeiros fez um discurso breve -mas importante- em apoio à pré-candidatura à reeleição o atual senador Wellington Fagundes por Mato Grosso em 2022. Depois da decisão pela permanência no PL, aderiu à ideia do projeto Bolsonaro.

Em sua fala, Medeiros lembrou que tentou ser o nome apoiado pelo presidente da República ao Senado, mas reconheceu a conjuntura pró Fagundes. “Nós estamos no PL, estamos em um time só. O Wellington é o candidato do presidente da República agora”, disse. “Eu, por exemplo, queria ser candidato ao Senado com apoio do presidente, mas, pelas circunstâncias políticas, não deu. O candidato do PL e do presidente da República é o Wellington e ponto”, acrescentou.

Segundo Medeiros, o próprio Bolsonaro afirmou a ele que o seu candidato agora é Fagundes. “Nós vamos ter que dizer que o candidato ao Senado em Mato Grosso que o presidente definiu é o senador Wellington. Ele escolheu. Wellington está no time e nós que viemos para cá. Foi a escolha do presidente e nós estamos no time do presidente”, afirmou.