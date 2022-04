O perdão é a chave

“Ninguém poderia realmente dizer por que ele fugiu. Ou talvez não tenha fugido, mas tenha sido expulso de casa pelo pai por algo tolo que disse ou fez. De qualquer forma, Paco se viu vagando pelas ruas de Madri, na Espanha, com esperanças de entrar em uma profissão que provavelmente o mataria – as touradas. Aqueles que treinam sob um mentor têm uma boa chance de sobreviver a esta profissão, mas a memória de Paco de seus erros e a culpa pelo que aconteceu cegamente o levou a essa via de mão única rumo ao suicídio.

Mas essa era a última coisa que seu pai queria, e é por isso que ele tentou algo desesperado que ele esperava, desesperadamente, que funcionasse. Havia pouca ou nenhuma chance de encontrar Paco vagando pelas ruas de Madri, então ele colocou um anúncio no jornal local ‘El Libera’. O anúncio dizia,

‘Paco, encontre-me no Hotel Montana ao meio-dia de terça-feira. Tudo está perdoado! Com amor, papai.’

Paco é um nome tão comum na Espanha que quando o pai foi ao Hotel Montana no dia seguinte, ao meio-dia, havia 800 jovens chamados Paco esperando por seus pais… e esperando o perdão que nunca pensaram ser possível!”

O conto acima, de autoria do escritor americano Ernest Hemingway, explicita o que seria a maior de todas as ferramentas para as agruras da vida humana, o perdão. Imperfeitos que somos, estamos a todo tempo a ofender, a trombar, a bater, a cair. E, em cada uma desses momentos, ferimos e somos feridos também. Perdoar, por isso, talvez seja o único caminho da restauração emocional de que precisamos.

Quando somos agredidos, a amargura e o ressentimento, qual sementes, são plantados em nosso peito. E, seguindo o poder da semente, ela brota, cresce e cria raízes difíceis de tirar no futuro. Por isso, o mais sábio a se fazer é jogar fora tais sementes nocivas tão logo elas cheguem ao nosso coração. Como fazer isso? Perdoando imediatamente a ofensa.

É muito doloroso sofrer o dano, e ainda mais terrível causá-lo. Quando agredimos alguém, imediatamente nasce o sentimento mais estéril do mundo: a culpa. Ela é como um desnecessário saco de pedras que colocamos nas costas e passamos a viver arqueados pelo peso da consciência. Nessa esfera de culpa, nada de bom nasce, nada se cria ou melhora. Nem nós mesmos somos melhorados por ela. Assim como para a amargura, o melhor remédio para a culpa é o perdão. De si mesmo, no caso. Perdoar aos outros remove o ressentimento; perdoar a si próprio, a culpa. O segredo está no perdão.

Perdoar não significa esquecer. Se você levar um tapa na cara, ou sofrer uma traição conjugal, provavelmente jamais apagará isso de sua mente. Perdoar tampouco quer dizer confiar outra vez. Uma pessoa abusada sexualmente na infância por um parente jamais colocará um filho seu sob os cuidados desse agressor. Que é perdão, pois?

Perdoar é decidir, resolutamente, que aquela ofensa não vai continuar a lhe ferir. É retirar todo o poder que a ofensa pode causar, escolhendo não viver sob a perspectiva da amargura ou da culpa. É simplesmente dizer: “aquilo me machucou uma vez; não fará isso novamente”. É simplesmente resolver se relacionar com o ofensor, a despeito do que ele fez.

O mesmo vale para a culpa. Não digo que nossos erros devam ser encarados de forma leviana. Se um erro foi cometido, sua reparação deve ser procurada. Mas, perdoar-se é admitir-se imperfeito e, por isso mesmo, olhar para a frente e procurar não mais errar naquilo. E saber que, nesse caminho de aperfeiçoamento, se não estamos como deveríamos ser, já estamos bem melhores do que já fomos. Perdão é a chave!

800 Pacos buscaram perdão naquele conto. Talvez haja alguns Pacos em sua vida que busca um perdão. Ofereça-o. Ou, quem sabe, você mesmo seja esse Paco à procura de um perdão próprio. Perdoe-se. Deus já lhe perdoou por tudo. Você não é melhor que Ele, é?