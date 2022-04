O Pinóquio da política

Quando da instituição do calendário Gregoriano, em 1582, o início do ano civil passou a ser celebrado em 1º de janeiro. Antes dele, durante o calendário Juliano, o réveillon era celebrado em 1º de abril. Algumas pessoas não aceitaram bem a mudança e continuaram a festejar a chegada do ano novo nessa data. Todo o restante da população, principalmente na França, passou, então, a chamar o 1º de abril como “o dia dos tolos”, ou “o dia dos mentirosos”. Daí para se tornar o dia de toda e qualquer mentira foi um passo.

Por definição, mentira é o ato de mentir; é o engano, a fraude, a falsidade. Mas ela é mais que isso. Ela é corrosiva e destrói, sem exceção, a coisa mais difícil de se construir, a confiança. A crença ofendida pela mentira se torna dúvida perene. Por isso, faltar com a palavra dada é o ato mais desonroso para uma pessoa. Como fez Sergio Moro, recentemente.

O ex-juiz deixou o Podemos, partido que o recebeu em um grande ato e bancou sua pré-candidatura à presidência, sem se despedir de ninguém. Alguns líderes do partido ficaram sabendo da traição, como chamaram, pela imprensa. Há mais um grupo político que o chama de traidor, os bolsonaristas. É que Moro, depois de integrar o governo Bolsonaro, também o deixou, alegando que o presidente queria interferir na Polícia Federal. Moro se tornou um pária nesse meio.

Talvez por isso mesmo os grandes expoentes do União Brasil (UB), partido resultante da fusão do PSL com o DEM, para o qual Moro migrou não estiveram no ato de sua filiação. Nem ato grandioso houve. Se ele já traiu o povo que confiou no seu trabalho como juiz semeando nulidades no processo mais importante da história, foi desleal com o presidente que o acolheu e agora deixa falando sozinhos todos os que confiavam em sua pré-candidatura, como o Podemos e o MBL, quem lhe daria mais algum crédito?

Moro deve sair candidato a deputado federal por São Paulo. Seus votos a presidente, invariavelmente, devem migrar para a candidatura de reeleição de Bolsonaro, que subirá nas pesquisas. E para quem achava que podia vencer as eleições logo no primeiro turno, fica a lição de Salomão: “a humildade precede a honra; a soberba, a ruína”. E já há quem chame a Sergio Moro de “Pinóquio”. Ele não é “Carvalho” não, né? Não! É Sérgio Fernando Moro. Que susto.