O que é a Higiene do Sono?

Assim como a Higiene do Corpo, a Higiene do Sono também deve fazer parte das nossas vidas, pois é ela que faz com que o ato de dormir seja saudável e reparador. Considerada uma intervenção psicoeducacional, a técnica tem como função ensinar as pessoas a evitarem que fatores externos ou ambientais gerem efeitos adversos e nocivos ao sono. Normalmente, as recomendações são feitas por um profissional especializado (psiquiatra).

Atividades rotineiras podem auxiliar ou prejudicar o sono. Desde a alimentação, em que se deve evitar comer alimentos “pesados” ou muito próximo ao horário de dormir até o uso de celular neste período. Além disso, existem também características individuais que podem prejudicar alguns pacientes, como a prática de atividades físicas intensas à noite.

O sono não só está ligado à saúde mental, como também à saúde física. A falta de sono pode trazer várias complicações, como obesidade, pressão alta, diabetes, depressão e ansiedade. Trata-se de uma função fisiológica importante para o nosso corpo.

Algumas dicas para se ter um sono melhor:

Evitar o uso de substâncias estimulantes próximo ao horário de dormir, como a ingestão de cafeína e substâncias alcoólicas;

Praticar exercícios físicos regularmente, porém somente até três horas antes do horário de dormir, levando-se em conta o aumento da temperatura corporal;

Evitar barulho, luz excessiva e temperaturas elevadas no ambiente de dormir;

Garantir o conforto da cama e do ambiente;

Evitar comer em excesso antes de deitar-se.

Para melhores resultados, consulte um psiquiatra.