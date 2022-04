Onça mergulha em rio do Pantanal e destroça jacaré

Se você ainda não conhece as habilidades de caça de uma onça-pintada, chegou o momento. Um exemplar da espécie mergulhou em um rio da região norte do Pantanal e saiu da água com um jacaré entre os dentes, em uma ação brutal.

O momento do ataque foi capturado em vídeo e mostrou que o jacaré não teve a mínima chance, mesmo na água, um território onde ele, teoricamente, teria alguma vantagem.

O mamífero saiu da água com os dentes cravados na garganta da presa e só esperou que ele parasse de se mexer. Ao fim, a onça puxou o jacaré para os arbustos e sumiu.

Segundo a descrição do canal FiveZero Safaris, que publicou o flagrante, o vídeo foi filmado pela bióloga norte-americana Abigail Martin, em agosto de 2021.

Abigail é fundadora do Jaguar Identification Project, uma ONG que identifica onças na região do Pantanal. A onça do vídeo, inclusive, é conhecida como Rei Juru.

Abaixo, é possível ver como essa onça é admirada pelos integrantes do projeto, ganhando um vídeo só dela, enquanto se espreguiça.

A onça-pintada (ou jaguar, como também é chamada) é o terceiro maior felino do mundo, menor apenas que o leão e o tigre — sendo o maior do continente americano.

Suas características marcantes é o gosto pela natação e pela caça na água e a poderosa mandíbula, a mais poderosa entre os grande felinos, que permite que ela mate a presa mordendo o crânio e destroçando o cérebro — o jacaré do vídeo foi uma prova desse poder.