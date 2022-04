ONU calcula que número de refugiados ucranianos pode alcançar 8,3 milhões

A ONU afirmou nesta terça-feira (26) que 8,3 milhões de pessoas podem fugir da Ucrânia neste ano devido à invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, o que levou a organização a dobrar o pedido de ajuda humanitária para enfrentar a crise.

A Organização das Nações Unidas calcula que 5,2 milhões de ucranianos já fugiram do país devido ao conflito.

Com o agravamento da situação, o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) – que no início da guerra calculava que o conflito provocaria um número de 4 milhões de refugiados – solicitou US$ 1,85 bilhão (R$ 9,02 bilhões) para financiar suas ações e as de seus colaboradores.

Esta atualização das projeções “foi estabelecida em colaboração com as autoridades e com os países vizinhos, mas é importante recordar que a situação é muito dinâmica”, declarou a porta-voz do Alto-Comissariado, Shabia Mantoo, em uma entrevista coletiva em Genebra.

Ao mesmo tempo, a ONU dobrou, para US$ 2,25 bilhões, o pedido de ajuda humanitária de emergência para a Ucrânia.

“Agora são necessários US$ 2,25 bilhões para responder às necessidades da Ucrânia, mais que o dobro do valor pedido (US$ 1,1 bilhão) quando apresentamos o pedido em 1º de março, poucos dias depois do início da guerra”, afirmou o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.