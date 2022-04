Operação é deflagrada para cumprir mandado de busca, apreensão e prisões de suspeitos de tráfico de drogas

A delegacia de Guarantã do Norte/MT com apoio da DERF/Rondonópolis deflagrou a operação Leyenda com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão e prisões de suspeitos de tráfico de drogas nos respectivos municípios.

A DERF cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Paiaguas, o qual um casal era responsável por gerir a distribuição de entorpecentes e a contabilidade do trafico de drogas nos dois municípios.

No local foi encontrado entorpecentes e produtos para o tráfico de drogas, além de um simulacro de arma de fogo.

Também foi dado fiel cumprimento aos mandados de prisão contra o suspeito.

Vale ressaltar que um dos suspeitos possui três mandados de prisão em aberto.

Os suspeitos foram encaminhados para a DERF e colocado a disposição da autoridade policial para tramites